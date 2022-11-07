«Мотивируют покупать машины»: жителей Челябинска возмутил гололед на тротуарах и во дворах

Тротуары, скверы и дворы Челябинска – в ледяном плену. Фото: Михаил Попов

«Снег растаявший – он вода», – поет Киркоров. А челябинцу Михаилу Попову не до песен – ведь вода превратилась в лед. И теперь тротуары – сплошная катушка. Немудрено – осадков накануне выпало немало. Проще переехать из Челябинска, чем, выходя на улицу, получить сотрясение мозга, потому что «скользкая» картина повторяется из года в год. И каждый раз снег – неожиданность для дорожников, сетует горожанин, уверенный, что не одинок в своем возмущении:

– Мы являемся свидетелями того, как подрядчиками не был убран снег, который растаял и превратился в каток по всему городу. Постойте, но ведь это только на тротуарах. Почему такого нет на дороге? Разве пешеход стоит ни на первом месте, а водитель машины на последнем? – задается вопросами Михаил.

По его мнению, чиновники таким образом мотивируют челябинцев покупать машины, а не пользоваться общественным транспортом. В подтверждении гипотезы – фото с улицы Тимирязева: парковка чищена, а остановка троллейбуса – нет.

Слева вдоль парковки снега нет, зато на остановке – навалом. Фото: Михаил Попов

Автомобилисты в заснеженном Челябинске начинают «наглеть» – паркуются на тротуарах. Поди разбери, где дорога, а где пешеходная зона, когда все в снегу. И ни одну из машин, говорит Михаил, упрекая и ГИБДД, не эвакуировали.

Автомобили захватывают нечищеные тротуары, возмущается челябинец. Фото: Михаил Попов

Такой же гололед и во дворах, продолжает горожанин, подкрепляя слова фотографиями. Ходить страшно.

Лед опасно блестит в одном из дворов Челябинска. Фото: Михаил Попов

Тем временем, администрация города и дорожники отчитываются о проделанной работе. Трактора и снегоуборочные машины вереницами идут по дорогам, откапывают из белого плена тротуары. «Изгоняют» снег и вручную.

Чисто сработано – асфальт больше не прячется под снегом. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

– Производится механизированная очистка проезжей части, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части и лестничных маршей. Ведется подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда, – сообщают в телеграм-канале Комитета дорожного хозяйства.

Активно борются с последствиями снегопада и на придомовых территориях – 1 377 дворников и 22 единицы техники вышли вчера на работу, приводят цифры в администрации города.

Борьба со снегом в городских дворах. Фото: администрация Челябинска

Видимо, не каждому двору и тротуару повезло быть очищенным. Власть нужно мотивировать всем обществом, объясняет свой тон Михаил. Так она будет работать лучше. Иначе – город продолжит терять человеческий капитал и проиграет другим миллионникам, дает неутешительный прогноз челябинец.

На аппаратном совещании глава города Наталья Котова поручила мониторить состояние тротуаров, ведь всю неделю плюсовые температуры будут сменяться минусовыми. Наледь нужно либо очищать, либо подсыпать реагентами.

— В конце недели в период обильного снегопада управляющие компании выводили на уборку дворов от 900 до 1400 дворников и до 40 единиц техники. В субботу провели внеочередной общегородской штаб с управляющими компаниями и внутригородскими районами по уборке снега и наледи, — доложил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. — Большое количество УК откинулись и поработали в выходные, приведя в порядок выходы из подъездов и тротуары. Но, к сожалению, есть УК, которые не столь ответственно подошли к этому вопросу. С сегодняшнего дня сотрудники УЖКХ выходят на проверки содержания дворовых территорий на предмет уборки снега и наледи. Акты о ненадлежащем состоянии будем передавать в управление по благоустройству и Госжилинспекцию.

На этой неделе из-за плюсовых дневных температур планируется сделать акцент на обработке противогололедными материалами тротуаров, выходов из домов, арочных пространств.

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