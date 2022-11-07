Кондитер из Челябинска сделала огромный торт в виде сказочного замка

Фото: hornews.com

Кондитер из Челябинска Марина Синицкая сделала огромный торт в виде сказочного замка высотой с человеческий рост. Как сообщает издание Hornews.com, кондитерское изделие заказали на свадьбу в Казахстан.

Часть декора для торта делали в Москве, потом перевозили к месту празднования. Там работа продолжилась вновь. И в общей сложности Марина и ее команда потратили на создание кондитерского изделия целый месяц. Ребята трудились практически без сна и передышек.

В продукты для начинок торта кондитеры добавили секретные ингредиенты – всего 3. Они готовились уже после процесса декора, чтобы не испортились. По словам Марины, все украшения для замка могут храниться больше месяца, но бисквиты и кремы такого срока не выдерживают, поэтому их надо делать непосредственно перед самим празднованием.

Кондитерское изделие на свадьбе разрезала его создательница. Самый первый кусочек сказочного замка попробовали молодожены.

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