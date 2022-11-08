В Челябинской области 91 человек за день заболел коронавирусом

На больничном остаются почти 2 тыс. человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 91 новый случай коронавируса — на три меньше, чем накануне. Среди новых заболевших два школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения к 8 ноября, лечиться от Covid-19 продолжает 1 931 южноуралец. Два пациента за сутки умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 391 423 жителей Челябинской области.

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