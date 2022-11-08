В Челябинской области проверят коммерческие заведения после пожара в кафе в Костроме

Алексей Текслер распорядился начать проверки уже в ближайшее время Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинской области проверят, как соблюдают требования пожарной безопасности в коммерческих заведениях. Инспекцию в ресторанах и магазинах решили устроить после трагедии в Костроме: там 5 ноября пожар в кафе унес жизни 13 человек. Проверяющие начнут осматривать помещения уже в ближайшие дни. К работе подключатся специалисты МЧС и прокуратуры.

— Несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введен запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей, малых предпринимателей. Это может приводить к нарушениям, а у контролеров не всегда есть возможность проверить эти объекты, — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что осматривать развлекательные заведения будут вместе с их хозяевами и руководителями.

— Уверен, они не менее заинтересованы в безопасности своих объектов, — пояснил Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru