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НовостиНаука8 ноября 2022 10:36

Челябинские ученые запатентовали материал, поглощающий радиоизлучение

Он поможет при точных измерениях и разработке новых устройств
Елена КОЛЧИНА
Фото: ЮУрГУ

Фото: ЮУрГУ

Ученые из Южно-Уральского государственного университета запатентовали новый радиопоглощающий материал. Изюминка челябинской разработки в том, что свойствами нового покрытия можно управлять: выбирать, какие волны нужно поглотить, а какие —оставить.

— Такой эффект достигается благодаря применению в качестве основы наполнителя порошка высокоэнтропийного материала со структурой гексаферрита М-типа, — рассказали в пресс-службе университета.

Если проще, то в состав разработанного учеными материала входит специальный порошок. Меняя количество этого порошка, можно плавно регулировать уровень или мощность поглощения электромагнитного излучения.

Специалисты считают, что их изобретение может принести пользу в радиотехнике, разработке СВЧ-приборов, а также для создания безэховых измерительных камер, в которых проводят очень точные измерения.

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