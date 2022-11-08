В Челябинской области из озера Тургояк хотят сделать бренд федерального уровня

Озеро Тургояк является одной из главных достопримечательностей Южного Урала Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство Челябинской области собирается реализовать проект по развитию туристической инфраструктуры озера Тургояк. Это поможет сохранить одно из главных достопримечательностей региона: снизить негативное влияние человека на водоем, преобразовать «дикий» отдых в цивилизованный, а также увеличить номерной фонд и сделать систему экотроп.

В настоящий момент создается мастер-план территории, в который войдет само озеро, его берега и остров Веры. АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» собирает от южноуральцев идеи и замечания по поводу развития водоема. Обращения принимаются на сайте тургояк-туризм.рф

— Итогом большой работы, которая завершится в следующем году, станет мастер-план озера Тургояк с обозначением канализационной сети, режима и границ функциональных зон, пляжей, экологических троп и других ключевых объектов, — отметили в АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области».

Гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма Максим Мельников считает, что у Тургояка есть потенциал стать брендом федерального уровня. Именно поэтому так важно учесть все предложения жителей региона по сохранению и развитию озера.

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