Челябинскую область ждет несколько дней гололедицы

Перепады температур будут достигать больше 10 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие три дня в Челябинской области ожидается сильная гололедица из-за мокрого снега и перепадов температур. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

— С 9 по 12 ноября в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, — указали синоптики.

Температуры ночью и днем также будут сильно отличаться. Если в некоторых районах области ночью будет холодать до −8 градусов, то уже днем столбики термометров могут достигать +6 градусов.

КП-Челябинск выяснили у синоптиков какой погода будет в Челябинск во второй половине ноября.

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