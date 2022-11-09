Кинопоказы, лаборатории, мастер-классы и дискуссии: в Челябинске пройдет фестиваль «ЧелоВечное кино»

На фестивале будет работать и творческая лаборатория. Фото: пресс-служба фестиваля.

С 18 по 20 ноября в Челябинске пройдет международный фестиваль «ЧелоВечное кино». Любителей авторского кино ждут творческие лаборатории, мастер-классы, дискуссии, лекции и кинопоказы.

− Вас ждет насыщенная образовательная программа, которая будет посвящена диффузии видов кино. Почему режиссеры смешивают анимационные, игровые и документальные техники и что из этого получается, обсудим с нашими лекторами и спикерами, − рассказывают директор фестиваля Николай Тележников и куратор Мария Онипкина.

Студенты из разных городов мира встретятся со специалистами и гостями фестиваля: кинокритиком Всеволодом Коршуновым, режиссерами Евгенией Останиной и Николаем Бем и аниматором Юрой Богуславским.

Фестиваль пройдет сразу на пяти площадках. В Челябинском государственном институте культуры, студии мультипликации «ВидимоНевидимо», кинотеатре «Знамя», кофейне Clover и театре «Манекен».

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