В Челябинской области до конца года сдадут дом, куда переедут из аварийных квартир 170 семей

Рабочие уже занялись отделкой помещений и благоустройством двора. Фото: администрация Миасса

В Миассе достраивают дом, в который переедут из аварийного жилья сразу 170 семей. Сдать многоэтажку планируют уже в середине декабря — на полмесяца раньше запланированного срока. А въезжать в новые квартиры жители будут к весне.

— После сдачи дома и регистрации соответствующих документов в первом квартале 2023 года новоселы смогут забрать ключи от квартир и начать обустраивать их по своим предпочтениям, — уточнили в пресс-службе администрации Миасса.

На покупку 170 новых квартир для жителей ветхих домов потратили 330 млн рублей. Деньги поступили по региональной программе переселения.

Возле многоэтажки, которая находится в поселке Миасс-2, уже начали обустраивать двор. Заасфальтировали парковку, готовят детскую площадку

— Работы по планировке территории будут завершены в течение месяца, – пообещал мэр Миасса Григорий Тонких.

Ранее в Челябинской области переселили из разваливающихся домов 146 семей. Шесть опустевших зданий уже снесли.

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