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НовостиОбщество9 ноября 2022 11:49

В Челябинске отремонтировали мост на Троицком тракте

На работы ушло семь месяцев
Ян Стоев
Ян Стоев
На время ремонта по мосту было организовано реверсивное движение

На время ремонта по мосту было организовано реверсивное движение

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинске завершили ремонт моста на Троицком тракте рядом с поселком Новосинеглазово. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас движение на мосту осуществляется в полном объеме.

Напомним, на время ремонта было организовано реверсивное движение. Также для автомобилистов установили временный светофор.

Как сообщили в городской администрации, в ходе работ подрядчик заменил конструкции моста, обновил опоры, пролетные строения, дорожное покрытие и подходы. Кроме того, он обустроил водоотводы и ограждение, а также восстановил наружное освещение. Ремонт велся с середины марта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинске передали на госэкспертизу проект моста над железнодорожным переездом на въезде в Новосинеглазово. Дело в том, что единственный путь в поселок — по улице Челябинской — проходит через ж/д пути. Во время движения поездов возле переезда образуются гигантские пробки.

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