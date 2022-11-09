В Челябинске отремонтировали мост на Троицком тракте

На время ремонта по мосту было организовано реверсивное движение Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

В Челябинске завершили ремонт моста на Троицком тракте рядом с поселком Новосинеглазово. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас движение на мосту осуществляется в полном объеме.

Напомним, на время ремонта было организовано реверсивное движение. Также для автомобилистов установили временный светофор.

Как сообщили в городской администрации, в ходе работ подрядчик заменил конструкции моста, обновил опоры, пролетные строения, дорожное покрытие и подходы. Кроме того, он обустроил водоотводы и ограждение, а также восстановил наружное освещение. Ремонт велся с середины марта.

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В Челябинске передали на госэкспертизу проект моста над железнодорожным переездом на въезде в Новосинеглазово. Дело в том, что единственный путь в поселок — по улице Челябинской — проходит через ж/д пути. Во время движения поездов возле переезда образуются гигантские пробки.

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