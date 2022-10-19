Развязка близка: проект моста над ж/д переездом в Новосинеглазово отдали на госэкспертизу

Во время движения поездов на переезде скапливаются вереницы машин Фото: архив КП

Помните, много лет жителям Новосинеглазово обещали построить мост над железнодорожным переездом на въезде в поселок? Так вот, проект готов и сейчас находится на госэкспертизе. Об этом сообщил глава Советского района Челябинска Владислав Макаров в эфире «Большой редакции».

— Путепровод — достаточно дорогостоящее удовольствие, даже для городского бюджета. Будем рассматривать варианты включения федеральной программы, — рассказал Владислав Макаров.

Глава района надеется, что РЖД окажет необходимое содействие в плане согласования работ и организации «окон» для производства работ.

— Ветка раньше была более насыщена в плане движения. Мы отработали чтобы можно было скорректировать график движения, чтобы большинство составов ездило ночью и переезд не перекрывался в часы пик, — отмечает глава района.

Напомним, железнодорожный переезд находится на единственном въезде в Новосинеглазово, где живет порядка 15 тыс. жителей. Во время движения поездов возле переезда образуются гигантские пробки. А ведь утром многие жители едут на работу или учебу в Челябинск, а в поселок едут сотрудники завода «Трубодеталь». Как рассказал Владислав Макаров, на предприятии работают порядка 2 тыс. человек и далеко не все они живут в поселке. В начале года мы рассказывали об огромных заторах, образовавшихся в утренний час пик рядом с зоной ремонта. После этого транспортная прокуратура инициировала проверку и вот что нашли.

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