Троицкому каналу водоотведения грозит банкротство за долги на сумму более 13 млн рублей

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Арбитражный суд Челябинской области поступило исковое заявление о признании банкротом ООО «Троицкий водоканал водоотведение». Организация задолжала 13,4 млн рублей поставщику электроэнергии «Уралэнергосбыту». Информация об этом содержится в картотеке дел суда.

Это уже не первое судебное разбирательство между сторонами. В марте «Ураэнергосбыт» потребовал признать банкротом ООО «Троицкий водоканал водоснабжение». Суд исковые требования удовлетворил, сейчас в отношении организации введена процедура наблюдения.

Напомним, в сентябре Арбитражный суд области признал банкротом крупного дорожного подрядчика «Уралавтодор». Фирма не смогла выполнить долговые обязательства перед десятью кредиторами.

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