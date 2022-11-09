Первая леди Челябинской области исполнила песню «Верю я» на благотворительном вечере

Ирина Текслер выступила на сцене в необычном для себя амплуа. Фото: кадр с видео

Первая леди Челябинской области Ирина Текслер на благотворительно вечере «Добрые сердца» выступила в необычном для себя амплуа. Она исполнила на сцене песню Жанны Агузаровой и группы «Браво» под названием «Верю я».

В ходе выступления Ирина Текслер вытянула ноты точно в той же тональности, что и известная певица. Первой леди все это время аккомпанировали на саксофоне. После завершения номера зал одарил ее волной оваций и аплодисментов.

Попасть на вечер в Radisson Blu Hotel и посмотреть выступления политиков и бизнесменов в необычных для них амплуа мог любой желающий. Для этого необходимо было внести благотворительный взнос от десяти тысяч рублей. Все собранные деньги после мероприятия направят в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.

Кроме того, некоторые участники мероприятия не ограничились одними только выступлениями и тоже пожертвовали деньги. Фонд 2020, основанный Ириной Текслер, подарил сертификат на 100 тысяч рублей фонду «Родная» - организатору благотворительного вечера.

СПРАВКА

Благотворительный вечер «Добрые сердца» - это ежегодное мероприятие, культурное событие, которое становится ярче, теплее с каждым годом. На сцене в новом для себя амплуа выступают политики, предприниматели, общественные деятели. В этом году готовность выступить с творческим номером в целях благотворительности выразила общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Решились выйти на сцену и сенатор Маргарита Павлова, министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина с коллегами из министерства.

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