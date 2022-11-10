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НовостиОбщество10 ноября 2022 4:32

Из администрации Челябинска уволили вице-мэра по строительству Владимира Шамне

Где он будет работать теперь
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Владимира Шамне проработал в должности вице-мэра чуть больше трех лет

Владимира Шамне проработал в должности вице-мэра чуть больше трех лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утром в четверг, 10 ноября, в мэрии сообщили об увольнении замглавы города по строительству Владимира Шамне.

— По соглашению сторон расторгнут трудовой договор с Владимира Шамне, в связи с его переходом на новое место работы на должность заместителя главы Калининского района по благоустройству, — сообщили в мэрии.

Вместо Шамне исполняющим обязанности назначен Александр Перемыкин — начальник управления градостроительных разрешений.

Напомним, Владимир Шамне был назначен в августе 2019 года вместо Сергея Репринцева, в которому было много вопросов не только от горожан, но и от властей.

СПРАВКА «КП»

Владимиру Шамне 48 лет, он уроженец Челябинской области, окончил ЧГТУ, факультет промышленно-гражданского строительства по специальности инженер-строитель.

Также окончил Всероссийский финансово-экономический университет по специальности менеджмент. Работал в Налоговой полиции, банковской сфере.

С 2014 трудился в группе компаний ЕСН, ПО Энергоактив, заместителем гендиректора. Занимался реконструкцией и эксплуатацией промышленных объектов Амурской области и Красноярского края.