Из администрации Челябинска уволили вице-мэра по строительству Владимира Шамне

Владимира Шамне проработал в должности вице-мэра чуть больше трех лет
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Утром в четверг, 10 ноября, в мэрии сообщили об увольнении замглавы города по строительству Владимира Шамне.
— По соглашению сторон расторгнут трудовой договор с Владимира Шамне, в связи с его переходом на новое место работы на должность заместителя главы Калининского района по благоустройству, — сообщили в мэрии.
Вместо Шамне исполняющим обязанности назначен Александр Перемыкин — начальник управления градостроительных разрешений.
Напомним, Владимир Шамне был назначен в августе 2019 года вместо Сергея Репринцева, в которому было много вопросов не только от горожан, но и от властей.
СПРАВКА «КП»
Владимиру Шамне 48 лет, он уроженец Челябинской области, окончил ЧГТУ, факультет промышленно-гражданского строительства по специальности инженер-строитель.
Также окончил Всероссийский финансово-экономический университет по специальности менеджмент. Работал в Налоговой полиции, банковской сфере.
С 2014 трудился в группе компаний ЕСН, ПО Энергоактив, заместителем гендиректора. Занимался реконструкцией и эксплуатацией промышленных объектов Амурской области и Красноярского края.