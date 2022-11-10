Тело нашли на втором этаже: в Челябинске мужчина погиб при пожаре в СНТ

Фото: УБЖ Челябинска

В садовом товариществе на северо-западе Челябинска случился пожар, погиб человек.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, загорелся один из домиков в СНТ «Садовод-любитель 1» на улице Чайковского. Огонь тушили почти два часа.

После пожара выяснилось, что в доме находился человек.

Спасатели достали останки погибшего со второго этажа. Фото: УБЖ Челябиснка

В городском управлении безопасности уточнили, что погиб 57-летний мужчина. Его останки обнаружили на втором этаже основательно прогоревшей постройки. Видимо, хозяин не только занимался хозяйством на садовом участке, но и оставался там на ночь.

— По словам соседа погибшего, трагедия могла произойти из-за непотушенной сигареты или неосторожной эксплуатации печи-буржуйки, — рассказали в УБЖ.

Точную причину пожара пока устанавливают.

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