«Это ужас какой-то»: в Советском районе Челябинска второй день нет воды из-за аварии

Давление воды в трубах понизили, и до кранов она не доходит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители поселка АМЗ в Советском районе Челябинска с 9 ноября сидят без водоснабжения. Причиной стала коммунальная авария.

Как сообщили в МУП ПОВВ, прорвало водопровод рядом с гипермаркетом «Лента» на улице Блюхера. Аварийные работы на водоводе диаметром 600 миллиметров продолжаются со вчерашнего дня. Трубы надеются починить до вечера 10 ноября, но точные сроки пока не известны.

В поселок АМЗ воду подают, но на пониженном давлении. Такая же ситуация в части поселка Мебельный от улицы Блюхера до улицы Знаменской.

Жители района сообщают, что серьезность аварии заметна по тому, что вода вышла на поверхность и затопила дорогу у гипермаркета.

— Отключили вчера в 9 часов. Дали в 3 часа ночи. И сегодня снова нет. Это ужас какой-то, — жалуется жительница дома на улице Кузнецова.

— Кузнецова 12, со вчерашнего утра воды нет. Обещали включить вчера в 18:00, сегодня в 10:00... И больше информации нет, только что авария крупная, — соглашается другая жительница района.

В МУП ПОВВ организовали подвоз воды цистерной, но только к социальным объектам. 10 ноября машину с водой обещают отправить к детсаду №371, областной психоневрологической больнице и школе №105.

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