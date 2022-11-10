В Челябинской области браконьер с ножом напал на инспектора рыбоохраны

Нападение произошло на мосту. Фото: отдел рыбоохраны по Челябинской области

Ранним утром старший государственный инспектор отдела рыбоохраны по Челябинской области ехал после работы домой в Магнитогорск, когда увидел двух мужчин, стоявших на мосту через реку Урал. Они ловили рыбу с помощью снастей, которые запрещено использовать законом.

Инспектор вышел из машины и подошел к нарушителям. Мужчины, увидев форму рыбоохраны, попытались быстро сбросить улов и снасти третьему приятелю, который находился внизу. Однако у них этого сделать не получилось. Тогда злоумышленники побежали под мост, где находились их автомобили. Инспектор начинать погоню не стал и принялся срезать снасти, привязанные к перилам моста.

Через некоторое время один из нарушителей пришел на мост с ножом. Он три раза попытался нанести удары, но ограждение препятствовало его действиям. В итоге браконьер вернулся к своим приятелям.

Увидев под мостом два автомобиля, инспектор перегородил им дорогу. Однако нарушитель с ножом сел в третью машину и скрылся.

Госинспектор смог остановить двух браконьеров, но третий сбежал. Фото: отдел рыбоохраны по Челябинской области

На место происшествия прибыли полицейские. Они задержали браконьеров и изъяли снасти. Автомобиль третьего нарушителя объявили в розыск.

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