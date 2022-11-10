Администрация Челябинска потратит 10 млн рублей на строительство ледового городка

Подрядчику предстоит делать фигуры на тему «Ледяной аквариум». Иллюстрация: документация аукциона

Администрация Челябинска определилась с подрядчиком, который построит ледовый городок на площади Революции. Контракт с фирмой «Уральский лед» из Екатеринбурга был заключен по начальной цене в 10 млн рублей. Информация об итогах аукциона была опубликована на официальном портале Госзакупок.

От подрядчика требуют подготовить городок к открытию не позднее 22 декабря, а затем следить за его состоянием. Контролировать сохранность ледяных скульптур, фотозон и прочего убранства нужно максимум до 28 февраля. Если зима окажется теплой, ледовый городок могут закрыть и раньше.

Темой праздничного городка в этом году выбрали «Ледяной аквариум». Но изображениями рыб и водорослей ограничиваться не собираются. В опубликованном на портале госзакупок проекте — ледяные пальмы, дельфины, пираты, заяц-капитан, оседлавшая морского конька русалка, фантастические морские чудища, сундуки с сокровищами и даже затонувший корабль.

Следует добавить, что победитель торгов уже делал ледовый город для Челябинска в прошлом году. Он взял за работу 8,4 млн рублей. Темой ледового городка был «Сказочный лес».

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