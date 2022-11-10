На северо-западе Челябинска продают недостроенный отель с подземной парковкой за 4 млн рублей

Объект готов на 10%. Фото: администрация Челябинска

Недостроенный отель с подземной парковкой продают в Челябинске за 3,9 млн рублей. Объект со степенью готовности в 10% находится на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Изначально его пытались продать на аукционе за 302,7 млн рублей, но покупателей не нашлось и цену пришлось существенно снизить.

Площадь объекта составляет 2,3 тыс. квадратных метров. ООО «Жилстрой №9» начало возводить здание в 2013 году. Строительство шло медленно и в какой-то момент даже остановилось. Администрация города изъяла недострой через суд, чтобы продать на аукционе.

Торги по зданию будут проходить на повышение с шагом в 1%. Заявки от участников аукциона принимаются с 10 ноября до 16 декабря. Победитель станет известен 20 декабря

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