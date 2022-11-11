Едет 4 часа, зато не боится плохой погоды: из Челябинска в Екатеринбург начал ходить рельсовый автобус

Фото: Эдуард Фадюшин

Из Челябинска в Екатеринбург запустили дизель-поезд (его также называют рельсовым автобусом) «Орлан». Первый рейс отправился 11 ноября точно по расписанию — в 06:52.

Поезд отправили со станции в торжественной обстановке. Фото: Эдуард Фадюшин

Как рассказал заместитель генерального директора «Свердловской пригородной компании» по Южно-Уральскому региону Алексей Трушкин, первый «Орлан» отправился из Челябинска с загрузкой около 60%. Плюс добавятся пассажиры на других станциях.

— Наш рельсовый автобус не зависит ни от погодных условий, ни от трафика на трассе. Мы гарантировано довозим пассажира точно в срок. Если мы и говорим, что на машине можно проехать за 2 часа — это от поста до поста. По времени в пути от вокзала до вокзала мы вполне конкурентоспособны, - отметил Алексей Трушкин.

Курить в поезде запрещено. Следит камера! Фото: Эдуард Фадюшин

Стоимость проезда в рельсовом автобусе — 614 рублей 20 копеек, что примерно равно цене билета на автобус. При этом, действуют все льготы, как на обычные электрички. Для школьников и студентов скидка 50%.

В пути «Орлан» будет делать несколько остановок: о.п. 236 км, Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская.

— Был вариант маршрута параллельно трассе М-5, но М-5 будет модернизирована, расширена, рядом запускать железнодорожное сообщение не было смысла. Нет крупных станций. Сейчас «Орлан» едет через Кыштым, Аргаяш, Верхний Уфалей, ожидаем хороший пассажиропоток, — отметил представитель регионального Миндортранса Николай Горяев.

Поезд отправился точно по расписанию. Фото: Эдуард Фадюшин

Купить билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также онлайн с помощью мобильных приложений «Пригород» и «РЖД Пассажирам»

«Орлан» будет курсировать ежедневно.

№7123/7125 Челябинск - Екатеринбург

Дверь в туалет украсили цветной подсветкой. Фото: Эдуард Фадюшин

—отправление в 06:50

—прибытие в 10:46

№7126/7124 Екатеринбург - Челябинск

—отправление в 18:07

—прибытие в 22:04

Время в пути - 3 часа 56 минут

Место для инвалидной коляски в вагоне. Фото: Эдуард Фадюшин

«Орлан» оборудован климатической установкой, системой обеззараживания воздуха, мягкими сидениями, санитарными модулями и всем необходимым для маломобильных пассажиров. Вагоны оснащены откидными трапами, которые помогут осуществить посадку как высокой, так и с низкой платформы.

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