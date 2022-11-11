«Женщины весь вечер стоят в очереди»: пациентка челябинской гинекологии пожаловалась на ужасное состояние душевых и туалетов «Кровавой барыне» Ксении Собчак

Душевая затоплена стоками, потолок в плесени и осыпался. Фото: «Кровавая барыня»:

Двери в туалетах не закрываются, душ – один на весь этаж. И тот всего с двумя кабинками, притом одна затоплена канализационными стоками, жалуется на условия в стационаре гинекологического отделения первой горбольницы Челябинска подписчица телеграм-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня».

– Женщины весь вечер стоят в очереди. Нет даже лавочки, чтобы посидеть. Я прождала минут 40, пока помоется одна пациентка, так как функционирует сегодня только одна кабинка. Мыться можно в строго отведенное время. Потолок в плесени, весь осыпался, плитка очень скользкая, ходить опасно, – переживает пациентка, попавшая в больницу из платной клиники для переливания крови.

За сутки пост с жалобой набрал почти 500 тысяч просмотров. Резонансную ситуацию взяли на контроль в региональном Минздраве.

– Главному врачу ГКБ №1 дано поручение привести помещения в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, в кратчайшие сроки. Министерством будет организована выездная проверка состояния объектов, – заверили в пресс-службе Минздрава Челябинский области.

Что устранения проблем осталось ждать недолго – подтверждают и в пресс-службе самой больницы:

– Косметические ремонты с заменой всех коммуникаций и сантехнического оборудования будут закончены в первом квартале 2023 года. Работы будут вестись во всех отделениях поэтапно, так как в корпусе ежедневно и круглосуточно оказывается экстренная и плановая медицинская помощь пациентам.

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