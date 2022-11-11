В Ленинском районе Челябинска открылось отделение бесплатной стоматологии для взрослых

Фото: Минздрав Челябинской области

В Челябинске на базе поликлиники ГКБ № 11 (ул. Пирогова,7) после капитального ремонта открылось стоматологическое отделение. Для пациентов из Ленинского района здесь доступен широкий спектр услуг: от подбора средств и предметов для ухода за полостью рта до удаления и протезирования зубов. Всю стоматологическую помощь можно получить как бесплатно по полису ОМС, так и за счет личных средств.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, стоматологическое отделение занимает территорию площадью 155,8 квадратных метров – это половина этажа. Имеется хирургический блок с отдельной операционной, кабинет стоматолога-ортопеда, три кабинета для терапевтического приема и собственная регистратура. В штате работают шесть врачей-стоматологов, один врач-стажер и медицинские сестры.

На проведение капитального ремонта было выделено 7,4 млн рублей. Часть денег ушла на оборудование (4 рабочих места врача стоматолога). Новую медицинскую мебель на общую стоимость порядка 9 млн рублей купили за счет внебюджетных средств медорганизации.

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева рассказала, что подобные стоматологические отделения будут открываться и в других точках города. В ближайшем будущем одно из них появится в Тракторозаводском районе.

— У нас сейчас заканчивается проектирование целого этажа стоматологической поликлиники на базе городской клинической больницы №8. Жители Тракторозаводского района там смогут абсолютно бесплатно получать качественную стоматологическую помощь, — рассказала Агата Ткачева.

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