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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 16:43

В Челябинской области задержали 72-летнего браконьера за убийство лося

Ущерб от действий нарушителя составил 200 тысяч рублей
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Лося застрелили недалеко от поселка Вишневогорск

Лося застрелили недалеко от поселка Вишневогорск

Фото: Дмитрий БРУШКО

Полицейские задержали в Каслинском районе 72-летнего мужчину, который занимался незаконной охотой. У браконьера в ходе досмотра были изъяты фрагмент шкуры лося, мясо, ружье и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Полицейские установили, что отстрел лося был произведен в лесу рядом с поселком Вишневогорск. Причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Теперь ему грозит до шести месяцев ареста. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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