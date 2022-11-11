В Челябинской области задержали 72-летнего браконьера за убийство лося

Лося застрелили недалеко от поселка Вишневогорск Фото: Дмитрий БРУШКО

Полицейские задержали в Каслинском районе 72-летнего мужчину, который занимался незаконной охотой. У браконьера в ходе досмотра были изъяты фрагмент шкуры лося, мясо, ружье и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— Полицейские установили, что отстрел лося был произведен в лесу рядом с поселком Вишневогорск. Причиненный ущерб составил более 200 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной охоте. Теперь ему грозит до шести месяцев ареста. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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