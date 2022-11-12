Челябинский детский симфонический оркестр выступит на одной из главных сцен Петебурга

Алексей Текслер курировал проект возрождения филармонии лично. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Уже сегодня, 12 ноября, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга выступит детско-юношеский симфонический оркестр детской филармонии Челябинской области.

— День этот войдет в историю музыки России. Сегодня впервые в истории культурных форумов в Петербурге в Хоровой капелле выступит Симфонический оркестр Челябинской Детской филармонии. А вот нет нигде больше такого оркестра. С прекрасной программой, с замечательными детьми, — говорит худрук челябинской филармонии Владимир Ошеров.

В рамках концерта-презентации симфонический оркестр исполнит знаменитые танго Астора Пьяццоллы и эффектные пьесы для солирующих инструментов.

Ранее первая леди Челябинской области Ирина Текслер выступила в необычном для себя амплуа на благотворительно вечере «Добрые сердца». Она исполнила на сцене песню Жанны Агузаровой и группы «Браво» под названием «Верю я».

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