Водитель автомобиля Mazda пострадал после столкновения с Lexus в Челябинске

Внедорожник протаранил легковушку на перекрестке. Фото: Интерсвязь

Сегодня, 13 ноября, на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы в Челябинске столкнулись две иномарки. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, авария случилась в 10:45. Lexus проезжал на желтый сигнал светофора, и как раз в этот момент на перекрестке поворачивал водитель автомобиля Mazda.

В итоге внедорожник протаранил легковушку, которая едва не вылетела на тротуар. По данным ГИБДД, пострадал водитель «Мазды».

— Сотрудники городской ГИБДД просят водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах из-за сложных погодных условий, — добавили в Госавтоинспекции.

Инспекторы работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства аварии.

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