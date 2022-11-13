Водитель автомобиля Mazda пострадал после столкновения с Lexus в Челябинске

Внедорожник протаранил легковушку на перекрестке. Фото: Интерсвязь
Сегодня, 13 ноября, на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы в Челябинске столкнулись две иномарки. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, авария случилась в 10:45. Lexus проезжал на желтый сигнал светофора, и как раз в этот момент на перекрестке поворачивал водитель автомобиля Mazda.
В итоге внедорожник протаранил легковушку, которая едва не вылетела на тротуар. По данным ГИБДД, пострадал водитель «Мазды».
— Сотрудники городской ГИБДД просят водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах из-за сложных погодных условий, — добавили в Госавтоинспекции.
Инспекторы работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства аварии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru