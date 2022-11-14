Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 3:47

Челябинские дороги сковали 8-балльные пробки утром 14 ноября

Проблемы возникли после сильного ночного снегопада
Елена КОЛЧИНА
Снегопад случился уже не впервые этой осенью, но к приходу зимы многие все еще морально не готовы

Снегопад случился уже не впервые этой осенью, но к приходу зимы многие все еще морально не готовы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро понедельника в Челябинске опять не обошлось без пробок. В 8:00 14 ноября интенсивность заторов уже составляла 7 баллов, а к 8:30, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», усилилась до 8 баллов.

Движение затруднено практически по всему городу. Проехать сложно по проспекту Победы, Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина, улицам Молодогвардейцев, Труда, Блюхера. Серьезные проблемы у водителей на автодороге Меридиан и Плотине Шершневского водохранилища (очевидцы сообщают, что на подъезде к последней случилось ДТП).

Но дорожную ситуацию предсказуемо повлияла погода: ночью на Челябинск обрушился сильный снегопад. Новые снегопады и гололедицу прогнозируют днем 14 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru