Челябинские дороги сковали 8-балльные пробки утром 14 ноября

Снегопад случился уже не впервые этой осенью, но к приходу зимы многие все еще морально не готовы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро понедельника в Челябинске опять не обошлось без пробок. В 8:00 14 ноября интенсивность заторов уже составляла 7 баллов, а к 8:30, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», усилилась до 8 баллов.

Движение затруднено практически по всему городу. Проехать сложно по проспекту Победы, Комсомольскому проспекту и проспекту Ленина, улицам Молодогвардейцев, Труда, Блюхера. Серьезные проблемы у водителей на автодороге Меридиан и Плотине Шершневского водохранилища (очевидцы сообщают, что на подъезде к последней случилось ДТП).

Но дорожную ситуацию предсказуемо повлияла погода: ночью на Челябинск обрушился сильный снегопад. Новые снегопады и гололедицу прогнозируют днем 14 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru