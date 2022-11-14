Теперь-то точно не загорится: в Челябинской области официально завершили пожароопасный сезон

Из 452 пожаров 17 оказались крупными — огню помогал распространяться сильный ветер Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области с 14 ноября закончился пожароопасный сезон. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. В документе говорится, что особый режим отменили из-за снижения температур и отсутствия в лесах пожарной опасности.

Действительно, на ближайшие дни в регионе прогнозируют строго минусовые температуры (от -2 до -22 градусов), снег и гололедицу.

Как сообщили в региональном ГУ лесами, за время пожароопасного сезона (то есть, с 1 апреля) в лесах Челябинской области потушили 452 пожара общей площадью 3,3 тыс. гектаров. Количество пожаров в лесном фонде оказалось вдвое меньшим, чем в прошлом году, а их площадь — в 12 раз меньше, чем годом раньше.

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