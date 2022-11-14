В Челябинской области регоператора оштрафовали на 1,5 млн рублей за создание антиконкурентных условий

Помимо крупного штрафа регоператора обязали прекратить злоупотреблять доминирующим положением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Регопеоратор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецсервис» выплатит штраф в размере 1,5 млн рублей за создание антиконкурентных условий. Неправомерные действия компании подтвердил Арбитражный суд Челябинской области. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное УФАС.

ООО «Спецсервис» отвечает за вывоз мусора на территориях Озерска, Кыштыма, Снежинска, Каслинского и Аргаяшского районов. Челябинское УФАС в ходе проверки установило, что регоператор заключил с несколькими фирмами договора по сбору и вывозу ТКО без проведения конкурсных процедур. По мнению антимонопольного органа, это нарушает Закон о защите конкуренции, поскольку влечет за собой необоснованное ограничение круга потенциальных участников.

Суд с доводами УФАС согласился. Помимо крупного штрафа регоператора обязали прекратить злоупотреблять доминирующим положением.

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