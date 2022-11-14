Между Челябинском и Копейском будут курсировать автобусы большого класса

Фото: t.me/cheltrans

Для стабилизации транспортного обслуживания между Копейском и Челябинском на маршрут №123 будут выходить четыре автобуса большого класса. Они начнут курсировать по будням с 15 ноября. Интервал движения в часы пик оставит 30 минут. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Данное решение является временным. Работа по увеличению числа автобусов большого класса между Копейском и Челябинском продолжается, — уточнили в учреждении.

Первый рейс из Копейска начинается в 6:00, из Челябинска - в 7:00. Последний рейс из Копейска стартует в 21:45, из Челябинска - в 22:45.

Расписание составлено с учетом начала и окончания занятий в ЮУрГУ. Также предусмотрены поздние рейсы в 20:45 и 22:45.

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