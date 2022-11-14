На главу муниципального учреждения в Чебаркуле завели дело за фиктивное трудоустройство трех человек

Следователи считают, что подозреваемая четыре года получала зарплату за фиктивно трудоустроенных работников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального учреждения Чебаркуля. Она подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление, — рассказали в ведомстве.

Следователи считают, что глава муниципального учреждения фиктивно трудоустроила трех человек, не выполнявших своих обязанностей. Она получала за них зарплату, которую расходовала по собственному усмотрению. В период 2017-2021 годов подозреваемая перевела себе более 1 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. Расследование уголовного дела ведется по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

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