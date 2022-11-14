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НовостиОбщество14 ноября 2022 17:17

На главу муниципального учреждения в Чебаркуле завели дело за фиктивное трудоустройство трех человек

Ущерб оценили на сумму в 1 млн рублей
Ян Стоев
Ян Стоев
Следователи считают, что подозреваемая четыре года получала зарплату за фиктивно трудоустроенных работников

Следователи считают, что подозреваемая четыре года получала зарплату за фиктивно трудоустроенных работников

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального учреждения Чебаркуля. Она подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

— В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление, — рассказали в ведомстве.

Следователи считают, что глава муниципального учреждения фиктивно трудоустроила трех человек, не выполнявших своих обязанностей. Она получала за них зарплату, которую расходовала по собственному усмотрению. В период 2017-2021 годов подозреваемая перевела себе более 1 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. Расследование уголовного дела ведется по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

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