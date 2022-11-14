Наряды 152 национальностей: смотрим фото с «Показа невест народов Южного Урала»

Фото: Дмитрий Островский

В минувшее воскресенье, 13 ноября, в Троицке прошел «Показ невест народов Южного Урала», где посетители могли увидеть красивые свадебные наряды, в которых выходили замуж девушки из разных культур времен XIX века. Как пишет hornews.com, на показе представили платья русской, башкирской, татарской и других культур.

Фото: Дмитрий Островский

— Изумили публику — сломали границу между сценой и зрителем. Все ждут привычного конферанса, а мы так не делаем. В фойе у нас выставка, и прямо здесь можно потрогать, примерить, услышать рядом на ушко аутентичную песню, — пишет одна из организаторов мероприятия Светлана Попова.

Фото: Дмитрий Островский

Всего на Южном Урале проживают люди 152 национальностей. Среди них — русские, татары, башкиры, украинцы, казахи, немцы, белорусы, мордва, армяне, нагайбаки, таджики, азербайджанцы, чуваши и узбеки и другие.

Фото: Дмитрий Островский

— 152 национальности на одной территории — это не шутки. Взаимопонимание нам всем и жителям соседних государств обеспечивает знание русского языка, общие моральные представления, эстетические идеалы и близкие нравственные нормы, — об этом наш показ, об этом мы хотим всем напомнить, — добавляет Попова.

Фото: Дмитрий Островский

Ранее в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга выступил детско-юношеский симфонический оркестр детской филармонии Челябинской области.

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