Челябинская компания участвует в выставке по импортозамещению в бумажной промышленности

Фото: пресс-служба выставки PulpFor

Компания «Коелгамрамор» из Челябинской области примет участие в выставке PulpFor, посвященной импортозамещению технологий и оборудования в целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

— Более 90 участников из регионов России и дружественных стран представят технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний, — объясняют организаторы.

В частности, челябинский производитель представит свою технологию для отбеливания бумаги. Весной из-за введенных санкций в России стали производить бежевую бумагу — из-за сложностей с поставками отбеливателя.

Поскольку «Коелгамрамор» специализируется на создании гранул и порошков из природного мрамора, в качестве решения проблемы компания выбрала микрокальцит — молотый мрамор, который используется как наполнитель картона и технической бумаги.

Также свою продукцию представят компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской, Ярославской, Нижегородской, Тамбовской, Самарской, Брянской, Воронежской областей, Красноярского и Пермского края, Республик Татарстан, Карелия и Марий Эл, а также Белоруссии, Китая, Турции и Германии.

— В 2022 году выставка PulpFor отмечает тридцатилетие, все эти годы проект идет рука об руку с профессионалами целлюлозно-бумажной промышленности и лесопромышленного комплекса. PulpFor — важный инструмент консолидации и поддержки игроков целлюлозно-бумажной промышленности, — подчеркивают организаторы.

Сама выставка пройдет в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге с 15 по 17 ноября.

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