В Челябинской области выбрали лучшие школьные столовые

Челябинским школьникам особенные блюда не достанутся: показывать мастерство повара поедут в Башкортостан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области объявили победителей конкурса на лучшую школьную столовую. Как сообщили в региональном министерстве образования, лидеров определили в трех номинациях.

В Челябинске (в номинации для городов-миллионщиков) лучшей признали столовую Образовательного центра №2.

Лучшей среди школьных столовых в прочих городах региона стала столовая саткинской школы №13. А лучшей в селах признали столовую Кременкульской школы.

Все три победителя теперь могут поучаствовать во всероссийском конкурсе. Он стартует уже в следующий понедельник. Основные состязания пройдут в Башкортостане, а суперфинал — в Москве. Школьным поварам предстоит поучаствовать в «Кулинарном батле», организовать выставку тематических столов ««Школьное питание 3.0», а еще ответить на каверзные вопросы от родителей школьников о детском питании.

Конкурс школьных столовых в России проводят во второй раз. В прошлом году в нем уже блеснули южноуральские повара. Теченская школа заняла третье место в общероссийских соревнованиях. Мастера-кулинары из Сосновского района тогда потрясли жюри салатом с печеной тыквой и апельсиновым маслом, яблочной слойкой, а также морсом из клюквы, смородины и малины.

Как уточнили в минобре Челябинской области, финал всероссийского конкурса в этом году совпадает с национальной неделей школьного питания. С 21 по 25 ноября учеников не будут кормить особенно полезными или оригинальными блюдами, как можно предположить. Вместо этого в школах устроят лекции и беседы о здоровом питании.

Ранее в Челябинске решили обеспечить бесплатным питанием детей мобилизованных.

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