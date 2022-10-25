Детей мобилизованных обеспечат бесплатным питанием в школах Челябинска

Дети мобилизованных смогут бесплатно питаться два раза в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Челябинской городской Думы приняли решение предоставить детям мобилизованных бесплатное двухразовое питание в школах. Мера социальной поддержки распространяется на учащихся 5-11 классов, у которых один из родителей был призван на военную службу в ходе частичной мобилизации.

— Льгота будет предоставляться на основании поданных в образовательную организацию: заявления, документа, удостоверяющего личность, копии свидетельства о рождении ребенка. Основанием для получения питания будет являться справка из военного комиссариата, подтверждающая призыв гражданина, — рассказали в пресс-службе Челябинской городской Думы.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил предоставить бесплатное питание в школах для детей мобилизованных. Еще одной из дополнительных мер соцподдержки стала единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей на одного ребенка. Глава региона также обратил внимание, чтобы помощь оказывалась как можно быстрее, без лишней бюрократии.

Ранее военком Челябинской области Алексей Максуров рассказал о порядке начисления выплат для мобилизованных. Общая сумма будет зависеть от штатной должности и воинского звания.

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