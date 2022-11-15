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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:26

В Челябинской области на 22% за неделю подскочила заболеваемость ОРВИ

Особенно тревожная ситуация в школах
Елена КОЛЧИНА
Дети школьного возраста стали болеть простудой на 33% чаще

Дети школьного возраста стали болеть простудой на 33% чаще

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в Челябинской области заболеваемость ОРВИ выросла на 22%. Ситуацию с распространением инфекций специалисты называют неблагополучной. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сильнее всего заболеваемость подскочила среди школьников — на 32,5% за неделю. Взрослые стали болеть на 12% чаще, а детсадовцы — на 18% чаще.

При этом в регионе прививки против гриппа поставили около 25% жителей— 892 тыс. человек, в том числе 329 тыс. детей.

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