В Челябинской области на 22% за неделю подскочила заболеваемость ОРВИ

Дети школьного возраста стали болеть простудой на 33% чаще Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю в Челябинской области заболеваемость ОРВИ выросла на 22%. Ситуацию с распространением инфекций специалисты называют неблагополучной. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сильнее всего заболеваемость подскочила среди школьников — на 32,5% за неделю. Взрослые стали болеть на 12% чаще, а детсадовцы — на 18% чаще.

При этом в регионе прививки против гриппа поставили около 25% жителей— 892 тыс. человек, в том числе 329 тыс. детей.

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