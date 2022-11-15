В Челябинской области на 22% за неделю подскочила заболеваемость ОРВИ

Дети школьного возраста стали болеть простудой на 33% чаще
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За прошедшую неделю в Челябинской области заболеваемость ОРВИ выросла на 22%. Ситуацию с распространением инфекций специалисты называют неблагополучной. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, сильнее всего заболеваемость подскочила среди школьников — на 32,5% за неделю. Взрослые стали болеть на 12% чаще, а детсадовцы — на 18% чаще.
При этом в регионе прививки против гриппа поставили около 25% жителей— 892 тыс. человек, в том числе 329 тыс. детей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru