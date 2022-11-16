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НовостиПолитика16 ноября 2022 8:57

В Коркинском районе определились с кандидатами на пост главы. Кто составит конкуренцию Наталье Лощининой?

До участия в выборах главы Коркинского района допустили четырех кандидатов
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
Фото: Наталья Лощинина/vk.com

Фото: Наталья Лощинина/vk.com

До конкурса на пост главы Коркинского района допустили все четырех заявившихся кандидатов — действующую главу Наталью Лощинину, а также Николая Курисько, Сергея Кутуева и Виталия Пипченко. Об этом сообщили журналисту КП-Челябинск в районном собрании депутатов по итогам предварительного заседания. Оно состоялось сегодня, 16 ноября.

— Сам конкурс пройдет 22 ноября. Кандидаты должны будут выполнить тестовое задание и выступить с презентацией, в которой нужно обозначить перспективы развития района и видение своей работы в качестве главы, — рассказали в собрании депутатов.

Из числа тех, кто пройдет конкурсный отбор, на собрании депутатов выберут главу района. Дата заседания еще не назначена.

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