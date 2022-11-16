На площади Революции в Челябинске засохшие деревья заменили новыми елями

Фото: Владислав Макаров

В Челябинске завершилась работа по замене старых засохших деревьев на первой линии сквера площади Революции. Теперь на их месте красуются восемь новых голубых елей, высота которых превышает пять метров. Как рассказал в своем телеграм-канале глава Советского района Владислав Макаров, крупномеры тщательно подбирали в специальных питомниках.

— Необходимые по качеству ели были отобраны только в шестом по счету питомнике. Их возраст составлял десять лет, а высота превышала пять метров. Все восемь деревьев были похожей формы, с равномерной густотой кроны. У этих елей была развитая корневая система, поэтому их извлекали специальной техникой, — отметил Владислав Макаров.

Новые ели высадили на одинаковом друг от друга расстоянии – на одной линии, по четыре дерева с каждой стороны. Корни присыпали свежим черноземом, а стволы закрепили на растяжки.

Весной за новыми елями будет организован надлежащий уход, с подкормкой удобрениями и регулярным поливом. Подрядчик должен в течении трех лет нести гарантийные обязательства по приживаемости деревьев.

Напомним, восемь старых засохших елей срубили в начале ноября. Работы проводились под надзором специальной структуры, которая следила за тем, чтобы поваленные деревья не повредили боковые трибуны памятника Ленину. Кроме того, возникли сложности при удалении пней и кореньев деревьев – были обнаружили старые недействующие подземные коммуникации, которые нигде не обозначены. Их пришлось удалить и вывезти вместе со строительным мусором.

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