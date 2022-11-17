Заморозило, а теперь подкоптит: челябинцев предупредили о смоге 17 ноября

Выбросам мешает рассеиваться слабый ветер Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске минимум до 19:00 17 ноября сохранится режим неблагоприятных метеоусловий. Предупреждение об НМУ объявили накануне из-за ослабления ветра.

По прогнозу метеорологов, к смогу может добавиться туман. Ночью сильно похолодало, утром температура воздуха составила -18 градусов, а днем должно потеплеть до -12, -10.

Ветер начнет усиливаться уже в пятницу 18 ноября, одновременно придет потепление: днем обещают -6, -4 градуса. Может также начаться снегопад, но несильный.

Добавим, до 19:00 смог будет скапливаться в четверг также в Коркино, Аше, Златоусте, Карабаше и Сатке.

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