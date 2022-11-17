Юлия Барановская раскрыла правду о самом трогательном подарке с Донбасса

Юлия Барановская приехала в Челябинск на форум «Стальное кружево Урала» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущая программы «Мужское/Женское» раскрыла правду о самом трогательном подарке, который она получила на Донбассе. Юлия Барановская рассказала об этом, отвечая на вопрос во время форума «Стальное кружево Урала», который проходит в Челябинске.

— Самый трогательный сувенир... Не могу сказать, что мне что-то дарили, это будет лукавство. Но дети поделились со мной своими конфетами, которых у них самих и так нет. Но они решили, что меня срочно надо накормить. Они меня так успокаивали, вытирали слезы своими ручонками и давали мне конфеты. Вот это, наверное, был самый трогательный момент, — призналась Барановская.

Телеведущая приехала в Челябинск на форум «Стальное кружево Урала». Здесь она рассказала о своем проекте «Женщины Донбасса», который освещает истории нескольких десятков героинь. Многие из них потеряли семью, получили ранения, остались одни с детьми или тяжелобольными родственниками на руках. Проект Барановской не только рассказывает об этом, но и оказывает помощь нуждающимся.

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