В Челябинской области 12 человек погибли на железной дороге, еще двое получили травмы

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2022 года в Челябинской области на железной дороге 12 человек погибли, двое получили травмы. В прошлом году за тот же период погибли 20 и пострадали 11 человек.

Несмотря на то, что трагических происшествий стало меньше, на Челябинскую область приходится треть всех несчастных случаев на Южно-Уральских железных дорогах (всего на ЮУЖД в 2022 году пострадали или погибли 44 человека). Хуже ситуация в соседней Курганской области: там на рельсах погибли 13, травмированы еще два человека.

— Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Напомним, рельсовый автобус «Орлан», ехавший из Челябинска в Екатеринбург, сбил мужчину. Это случилось на второй день после открытия нового маршрута.

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