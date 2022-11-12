Рельсовый автобус «Орлан», ехавший из Челябинска в Екатеринбург, сбил мужчину

Фото: ЮУЖД

Сегодня утром, 12 ноября, новый поезд «Орлан», двигавшийся по маршруту Челябинск-Екатеринбург, сбил человека. Как рассказали в уральской транспортной прокуратуре, инцидент произошел на перегоне Электростанция — Шагол.

— В 7:05 местного времени на 5 пикете 240 км перегона Электростанция — Шагол произошло смертельное травмирование мужчины рельсовым автобусом «Орлан», — объяснили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также челябинский транспортный прокурор.

Движение поездов уже восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Сам «Орлан» задержался на 3 минуты.

Напомним, что вчера, 11 ноября, выехал первый рейс «Орлана» из Челябинска в Екатеринбург. Первый рейс отправился точно по расписанию — в 6:52.

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