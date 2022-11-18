В Магнитогорске сотрудницу транспортного предприятия подозревают в подкупе

Уголовное дело возбудили из-за 35 тыс. рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудницу муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» заподозрили в получении подкупа. По версии следствия, эксперт по закупкам контрактной службы незаконно приняла от бизнесмена 35 тыс. рублей.

Предприниматель заплатил, чтобы получить контракт на поставку материалов, которые необходимы для обслуживания общественного транспорта.

Расследование уголовного дела о подкупе пока продолжается.

— Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, накануне из СИЗО отказались выпускать бывшего сотрудника организации, отвечающей за снос киосков в Челябинске. Его подозревают в получении взяток от владельцев нелегальных ларьков.

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