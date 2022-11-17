В Челябинске оставили в СИЗО экс-замдиректора «Городской среды», отвечавшего за снос киосков

Адвокату не удалось вытащить бывшего сотрудника муниципального учреждения из СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд оставил под стражей бывшего замдиректора МКУ «Городская среда» Вадима Левченко. Экс-сотрудника ответственной за снос ларьков структуры мэрии обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, Вадим Левченко брал деньги с владельцев незаконных киосков в 2020 и 2021 годах. Он получил не менее 2 млн рублей. Взамен бывший замдиректора МКУ закрывал глаза на существование ларьков, которые следовало бы демонтировать.

Вадима Левченко задержали летом этого года. С тех пор он находится в СИЗО. По решению суда, он должен пробыть под стражей до 27 декабря. Но адвокат бывшего замдиректора обжаловал это решение.

— Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, указывая, что обвиняемый не намерен скрываться от органов следствия и оказывать давление на свидетелей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Челябинский областной суд адвокату отказал, до конца года Вадим Левченко останется в заключении.

Напомним, махинации в «Городской среде» обнаружили во время служебной проверки в 2021 году. Вскоре после этого директора учреждения Александра Грезева уволили. А затем он и его подчиненные стали фигурантами уголовных дел. Самого Александра Грезева обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей. В получении взяток, по версии следствия, был замешан еще один заместитель Грезева, Сергей Любимов.

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