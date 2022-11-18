Челябинская область переведена в режим «уровня базовой готовности»

Фото: пресс-служба губернатора.

В региональном правительстве прошел оперативный штаб по обеспечению режима «уровень базовой готовности». Как сообщил губернатор Челябинской области, все мероприятия по исполнению Указа Президента России выполнены.

В частности, прошли учения по гражданской и территориальной обороне, отработана эвакуация, проверена система оповещения жителей области по сигналам гражданской обороны. Также под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и промышленные предприятия. Усилена безопасность компаний, которые входят в госкорпорации «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех».

Алексей Текслер акцентировал внимание на поддержке семей мобилизованных южноуральцев. Работа в этом направлении продолжается, однако все муниципалитеты должны создать координирующие штабы, которые будут отвечать и оказывать помощь этим категориям граждан.

— Есть запрос на оказание помощи и поддержки со стороны родственников мобилизованных граждан, — подчеркнул Алексей Текслер. — Необходимо организовать эту работу и координировать ее на уровне муниципалитетов.

Поможет правительство и областному военному комиссариату, где началась оцифровка данных воинского учета граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru