В Челябинской области автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок из-за снегопадов

Автомобилистов также предупреждают о снежных заносах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день выходных в южных районах Челябинской области ожидаются сильные снегопады. Миндортранс региона просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок.

— 19 ноября в южных районах Челябинской области ожидается снег, местами сильный, днем на дорогах снежные заносы, — предупреждают в ведомстве.

В случаях возникновения ЧП на трассах работает круглосуточный телефон диспетчерской Миндортранса: 8-351-237-88-92

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха ночью, 19 ноября, составит -8, -13°C, при прояснении -16,-21 °C. Днем столбик термометра покажет -5 °C, на юге будет доходить до -2 °C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru