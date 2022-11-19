Мороз до -27, туман и гололед: погода продолжает испытывать жителей Челябинской области

Календарная зима еще на началась, а морозы уже свирепствуют

В северных районах Челябинской области уже в ближайшие часы температура воздуха опустится до -27. Метеорологи предупреждают о резком похолодании в ночь с 19 на 20 ноября.

Одновременно на юге региона будет -14, а на всей остальной территории Челябинской области -17, -22 градуса. Мороз усугубит ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Утром в воскресенье могут появится туманы и изморозь, а днем в прогнозируют от -14 до -9 градусов и гололедицу на дорогах.

В понедельник 21 ноября погода станет немного менее суровой. Ночью до -20 градусов, а днем от -8 до -3.

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