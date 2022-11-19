Все началось с дивана: три человека погибли во время пожара в челябинском поселке Шагол

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Двое мужчин и женщина погибли во время пожара в многоквартирном доме по улице 2-я Шагольская. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19.14. К моменту приезда спасателей из дома вышли 8 жителей.

— В кратчайший срок сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 3 кв. м. — горел диван, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

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