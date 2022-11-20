95 человек в Челябинской области заболели коронавирусом за сутки

Один человек скончался. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области коронавирусом заболели еще 95 человек. Из них шестеро школьники. Всего за период пандемии в области выявили 392 568 случаев ковида. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Из больницы выписали 170 южноуральцев. Всего в Челябинской области вылечились 381 768 пациентов с коронавирусом. Продолжают лечение 1 352 южноуральца.

За последние сутки умер один человек с коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущей статистике.

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