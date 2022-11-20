Пьяный скандал закончился убийством в Челябинской области

Мужчины вместе выпивали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздно ночью жителей многоквартирного дома в Златоусте разбудила скандалящая пара. Соседи вызвали полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место и сорвали куш – задержали подозреваемого в убийстве.

На одежде мужчины были пятна крови. Он сам рассказал полицейским, что провел ночь в другой квартире, там поругался со знакомым и убил его.

В квартиру, где произошло убийство, приехали сотрудники ППС. Дверь квартиры никто не открыл. А соседи рассказали, что хозяева квартиры ведут аморальный образ и что накануне опять собиралась шумная компания.

– Сотрудники патрульно-постовой службы забрались на подъездный козырек и затем перелезли на балкон. В окно они увидели находившихся в жилище людей, которые затем и впустили полицейских. В одной из комнат квартиры на полу обнаружили труп 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

31-летнего подозреваемого задержали. Дело передали в Следственный комитет.

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