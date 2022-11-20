Участник «Дома-2» Альфред Джавадов устроил стрельбу в челябинском ресторане?

Обычно блогер борется с притонами. Фото: Альфред Джавадов.

В интернете появилось видео, на котором бывший участник «Дома-2» и блогер Альфред Джавадов выстрелил в лицо посетителю ресторана. Видео снято кем-то из очевидцев.

Между двумя мужчинами произошел конфликт. Во время скандала Джавадов не сдержался. Из чего именно выстрелил Джавадов не известно. Это мог быть как газовый баллончик, так и газовый пистолет. Именно это и выясняет сейчас полиция.

– Сообщение об инциденте между посетителями одного из развлекательных заведений на улице Труда зарегистрировано 18 ноября. Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств случившегося, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пострадавшего забрала скорая помощь. До машины он дошел самостоятельно.

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